مصرع شاب في إطلاق النار داخل صيدلية بالقليوبية

شهد شارع روماني الترس بمنطقة منطي بمحافظة القليوبية، جريمة مروعة راح ضحيتها شاب يُدعى مصطفى، وشهرته "أبودراع"، بعد أن أطلق عليه عاطل عيارًا ناريًا أثناء محاولته الهرب داخل صيدلية، ما أدى إلى وفاته فورًا، وسط حالة من الذعر بين العاملين والمواطنين بالمكان.

بلاغا بالواقعة

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وتم على الفور تحريك الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث.



وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه كان هاربًا من ملاحقة الجناة، فتوجه مسرعًا إلى الصيدلية للاحتماء، إلا أن المتهمين تابعوه، وأطلق أحدهم النار ليستقر الطلق في أسفل بطنه، ما أسفر عن وفاته على الفور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة بالصيدلية والمناطق المحيطة للوقوف على ملابسات الجريمة وضبط الجناة.