تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
أخبار البلد

الجناح المصري بالمعرض السياحي EMITT يحصد جائزة أفضل جناح

محمد الاسكندرانى

فاز الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته التاسعة والعشرين، والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري بمدينة أسطنبول بتركيا، بجائزة أفضل جناح؛ وذلك تقديرًا لجودة تصميمه وتأثيره البصري المميز، وما يعكسه من ثراء وتنوع المقومات والمنتجات السياحية المصرية.

الجناح المصري بالمعرض السياحي EMITT يحصد جائزة  أفضل جناح 

 

وقد تسلّم الجائزة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، معربًا عن سعادته بحصول الجناح المصري على هذه الجائزة، التي تُعد بمثابة شهادة دولية على تميّز الجناح المصري، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لسلسلة الجوائز التي حصدتها الأجنحة المصرية في مختلف المعارض السياحية الدولية التي أُقيمت خلال عام 2025، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة للدولة المصرية لتقديم المقصد السياحي المصري بصورة متكاملة تبرز ما يتمتع به من ثراء وتنوع في المقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها والتي لا مثيل لها في العالم، مشيدًا بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها فريق العمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لنجاح المشاركة المصرية بالمعارض السياحية الدولية، من خلال تصميم أجنحة تعكس بصورة مشرفة عظمة الحضارة المصرية القديمة وتبرز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي EMITT تبلغ مساحته، هذا العام، 200 متر مربع، وقد جاء بتصميم فرعوني فريد يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويضم الجناح قاعة مخصصة لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، ومنطقة مخصصة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة لزائريه، كما يضم عدداً من الشاشات الرقمية التي تعرض الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري وما يتميز به من منتجات ووجهات سياحية متنوعة ولا سيما المتحف المصري الكبير الذي يعد أحدث وأبرز الوجهات السياحية التي تحظي باهتمام واسع على المستوى العالمي، كما تم الاستعانة بفنانة متخصصة في رسم الحناء، طوال أيام المعرض، لإضفاء طابع ثقافي وتراثي مميز على الجناح

ويشارك بالجناح المصري 18 عارض يمثلون 9 شركات سياحة، و6 منشآت فندقية، وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، وشركة خدمات طيران؛ بما يعكس تكامل عناصر المنتج السياحي المصري وتنوعه.


