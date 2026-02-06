السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إعلانية كبرى للترويج للوجهات السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بتركيا

جاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق التركي، وحرصاً على تعظيم المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري بمدينة أسطنبول بدولة تركيا.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الحملة تسلط الضوء على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية عديدة وفريدة وأماكن جذب سياحي متنوعة، بما يساهم في تعريف السائحين الأتراك بالمقصد المصري، بصورة أكبر، وما يتمتع به من ثراء سياحي يلبى أذواقهم واهتماماتهم، لافتاً إلى أن السوق التركي يعد من الأسواق السياحية الواعدة ولاسيما في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة منه للمقصد المصري من تنامٍ ملحوظ.

وأوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أن هذه الحملة الترويجية تتضمن إعلانات على الكباري بالطرق الرئيسية داخل مدينة إسطنبول، وطريق TEM السريع، والأتوبيسات، بالإضافة إلى إعلانات رقمية داخل مطار إسطنبول، ولوحات إعلانية كبيرة بالمدينة.

وأضافت داليا تويج مدير وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة أنه تم أيضاً تعزيز المشاركة المصرية بمعرض EMITT؛ حيث تم وضع شعار مصر على بطاقات دخول المعرض والحامل الخاص بزائري المعرض والعارضين والإعلاميين، بالإضافة إلى لوحات إعلانية على مداخل قاعتي (1) و (3) بالمعرض، ولوحة إعلانية داخل قاعة (3) التي يتواجد بها الجناح المصري، فضلاً عن بث إعلانات على شاشات العرض على بوابات دخول المعرض، وعرض فيديو ترويجي مدته دقيقة تحت عنوان "Unmatched Diversity" على الشاشات الموجودة بالـ Lounge التي تتواجد بها الشركات العارضة.