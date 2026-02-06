قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مواجهة فالنسيا .. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور

محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إعلانية كبرى للترويج للوجهات السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بتركيا 

جاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق التركي، وحرصاً على تعظيم المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري بمدينة أسطنبول بدولة تركيا.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الحملة تسلط الضوء على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية عديدة وفريدة وأماكن جذب سياحي متنوعة، بما يساهم في تعريف السائحين الأتراك بالمقصد المصري، بصورة أكبر، وما يتمتع به من ثراء سياحي يلبى أذواقهم واهتماماتهم، لافتاً إلى أن السوق التركي يعد من الأسواق السياحية الواعدة ولاسيما في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة منه للمقصد المصري من تنامٍ ملحوظ.

وأوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أن هذه الحملة الترويجية تتضمن إعلانات على الكباري بالطرق الرئيسية داخل مدينة إسطنبول، وطريق TEM السريع، والأتوبيسات، بالإضافة إلى إعلانات رقمية داخل مطار إسطنبول، ولوحات إعلانية كبيرة بالمدينة.

وأضافت داليا تويج مدير وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة أنه تم أيضاً تعزيز المشاركة المصرية بمعرض EMITT؛ حيث تم وضع شعار مصر على بطاقات دخول المعرض والحامل الخاص بزائري المعرض والعارضين والإعلاميين، بالإضافة إلى لوحات إعلانية على مداخل قاعتي (1) و (3) بالمعرض، ولوحة إعلانية داخل قاعة (3) التي يتواجد بها الجناح المصري، فضلاً عن بث إعلانات على شاشات العرض على بوابات دخول المعرض، وعرض فيديو ترويجي مدته دقيقة تحت عنوان "Unmatched Diversity" على الشاشات الموجودة بالـ Lounge التي تتواجد بها الشركات العارضة.

حملة ترويجية لمصر في تركيا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

وليد توفيق

كل يوم بيومه.. وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه

نهال عنبر

مسلسلات رمضان 2026 .. عائلة مصرية جدًا ملحمة اجتماعية لـ نهال عنبر وياسر علي ماهر

فعاليات ثقافية وفنية

الأحد.. انطلاق عروض نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

