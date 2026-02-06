قصور الثقافة تختتم عروض نوادي مسرح الطفل بشرق الدلتا على مسرح جامعة المنصورة

اختتمت على مسرح الدكتور عبد العظيم وزير بكلية حقوق جامعة المنصورة، فعاليات عروض نوادي مسرح الطفل للموسم الحالي لمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، والذي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، على مدار 10 أيام، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية الوعي الفني ودعم إبداعات النشء.

شهدت الفعاليات حضور د. جيهان حسن مدير الإدارة العامة ثقافة الطفل، الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، عزت أحمد زكي مدير المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم، ولفيف من المسرحيين والإعلاميين.

وفي كلمتها، توجهت الدكتورة جيهان حسن، بالشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة على دعمهم الدائم للأطفال الذين هم بمثابة سفراء للوعي وأجيال المستقبل، مؤكدة أن سعادة المتسابقين اليوم تبعث التفاؤل والأمل.

من جهته، وجه رئيس الإقليم الشكر لهيئة قصور الثقافة والإدارات المعنية، مثمنا جهود فرق العمل بالإقليم وفرع ثقافة الدقهلية طوال فترة العروض، كما أثنى على التعاون مع جامعة المنصورة.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعاون بداية لمزيد من الفعاليات لتحقيق طموح جميع المثقفين والفنانين.

وأكد د. عاطف خاطر أن العروض تمثل مرآة للقيم النبيلة والجمال وأداة تربوية لتشكيل الوعي، ووجه التحية والتقدير للمبدعين الصغار، ولجميع القائمين على تنفيذ المهرجان الذي كان بمثابة جسرا للثقافة والوفاء والعمل.

وثمَّن مدير الفرع جهود كافة الإدارات المعنية بخدمة ثقافة الطفل بالهيئة والإقليم والفرع، مؤكدا أن العروض الحالية تجسد ثمار التعاون المشترك.

وجاءت نتيجة العروض الفائزة كالتالي:

جائزة أفضل عرض:

المركز الأول: عرض "جوة القصة" مناصفة مع عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية".

المركز الثاني: عرض "تنة ورنة".

جوائز النصوص والدراماتورج:

المركز الأول: د. السيد فهيم عن عرض "الأراجوز الكسلان".

المركز الثاني: د. طارق عمار عن عرض "بيانولا".

المركز الثالث: أحمد عوض عن عرض "كونغ فو باندا".

جوائز التمثيل (رجال):

المركز الأول: مالك محمد عن عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية"، مناصفة مع أحمد القلش عن عرض "الأراجوز الكسلان".

المركز الثاني: أدهم أحمد عن عرض "تنة ورنة"، مناصفة مع سيف وليد عن عرض "جوة القصة".

المركز الثالث: أحمد مصطفى عن عرض "هيرو بيبي"، مناصفة مع إياد محمد عن عرض "هيرو بيبي".

كما منحت اللجنة شهادات تميز لكل من أحمد تامر وياسين أحمد عن عرض "جوة القصة"، وآدم أحمد عن عرض "تنة ورنة".

جوائز التمثيل (نساء):

المركز الأول: هنا حسن عن عرض "جوة القصة"، مناصفة مع جودي سليم عن عرض "استغماية".

المركز الثاني: جنى سليم عن عرض "استغماية"، مناصفة مع وصفية حسين عن عرض "هيرو بيبي".

المركز الثالث: جنة نادر عن عرض "جوة القصة"، مناصفة مع لوجين أحمد عن عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية".

كما منحت اللجنة شهادات تميز لكل من أسيل أحمد عن عرض "هيرو بيبي"، وروجينا أسعد عن عرض "الأراجوز الكسلان".



جوائز الموسيقى والألحان:

المركز الأول: أسامة حسن عن عرض "تنة ورنة"، مناصفة مع د. محمد شعيب عن عرض "استغماية".

المركز الثاني: هنا حسن عن عرض "جوة القصة".

جوائز الأشعار:

المركز الأول: هنا حسن عن عرض "جوة القصة".

المركز الثاني: علي عبد العزيز، فتحي عيسى، وعلي فوزي عن عرض "تنة ورنة".

جوائز الإخراج:

المركز الأول: أحمد نصر عن عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية".

المركز الثاني: حازم أحمد عن عرض "جوة القصة".

المركز الثالث: محمد خليل عن عرض "تنة ورنة".

كما منحت اللجنة شهادات تميز لكل من محمد نديم عن عرض "هيرو بيبي"، ومحمد السيد عن عرض "الأراجوز الكسلان".

جوائز الديكور:

المركز الأول: رحمة البسيوني عن عرض "جوة القصة".

المركز الثاني: شادي قطامش عن عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية".

المركز الثالث: هالة ضياء عن عرض "استغماية".

جوائز الملابس:

المركز الأول: حبيبة عمرو مناصفة مع زينب أشرف عن عرض "جوة القصة".

المركز الثاني: يويو حجازي عن عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية"، مناصفة مع فاميلي زون عن عرض "استغماية".

ومنحت اللجنة شهادة تميز لأحمد عوض (شادي قطامش) عن عرض "كونغ فو باندا".

جوائز الماكياج:

المركز الأول: جوزيف وهيب عن عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية".

المركز الثاني: بسمة الكاشف، مناصفة مع هاجر رضا عن عرض "كونغ فو باندا".

جوائز الإضاءة:

المركز الأول: حازم أحمد عن عرض "جوة القصة".

المركز الثاني: حسن النجار عن عرض "استغماية"

جوائز الاستعراضات:

المركز الأول: سلمى رزق عن عرض "تنة ورنة".

المركز الثاني: جنى سليم، ونعمة السنباطي عن عرض "أستغماية".

المركز الثالث: علاء عسكر عن عرض "جوة القصة".

وشهد حفل الختام تكريم أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بعروض نوادي مسرح الطفل وهم: المخرج عبد الرحمن محمد سالم، الكاتب والناقد حسام الدين عبد العزيز، ومهندسة الديكور رانيا حداد،

إلى جانب تكريم الفرق المسرحية المشاركة بمنحها شهادات تقدير.

كما تضمنت الفعاليات تقديم أوبريت بعنوان "بروفة"، تضمن اسكتشات تمثيلية قصيرة حول أهمية المسرح ، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن العروض المقدمة، والحفل من إخراج أحمد مصطفى.

عروض نوادي مسرح الطفل لمحافظات "الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، ودمياط"، من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدمت جميعها بالمجان بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، والفروع الثقافية التابعة.