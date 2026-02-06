قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعثة بيراميدز تصل نيجيريا استعدادًا لمواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقطعت الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي الرحلة من القاهرة حتى مدينة أويو التي تستضيف المباراة في حوالي 6 ساعات، حيث من المقرر التوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.

ويخوض بيراميدز مرانا وحيدا في نيجيريا على ملعب المباراة في السادسة مساء السبت، لمدة ساعة طبقا لتعليمات الكاف.

وضمت بعثة الفريق:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا ريفرز يونايتد

