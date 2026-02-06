الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن

حقق فريق الاتفاق فوزًا مهمًا على حساب ضمك، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأت المباراة بحماس مبكر، حيث أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه عبد الباسط هندي لاعب الاتفاق، في الدقيقة الخامسة؛ بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي ضمك.

ونجح الاتفاق في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 19، بعدما حول الهولندي جورجينيو فينالدوم عرضية متقنة من خالد الغنام إلى داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه. وبعدها بدقيقتين فقط، حصل خالد الغنام على بطاقة صفراء في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للاتفاق سعد الشهري، تغييرًا فنيًا في الدقيقة 69، بدخول اللاعب ماتيا جلوشيفيتش، بدلًا من المهاجم المصري أحمد حسن كوكا؛ في محاولة لتعزيز السيطرة الهجومية.

وتعرَّض الاتفاق لضربة بخروج خالد الغنام مصابًا في الدقيقة 72، ليحل جلال السالم بدلًا منه، ورغم ذلك، واصل الفريق تفوقه، وتمكن من تعزيز النتيجة في الدقيقة 75، عن طريق مختار علي، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع ضمك وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى.

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة؛ ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل صراعه للهروب من مراكز الخطر.