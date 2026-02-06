قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
أخبار السيارات | عيب خطير في لامبورجيني الخارقة .. ومقارنة بين كورولا وسنترا

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

10 نسخ فقط.. مكلارين تحتفل بلقب الفورمولا 1 العاشر

​أطلقت شركة مكلارين إصدارًا محدودًا جدًا يتكون من 10 نسخًا فقط من طرازاتها الفائقة، وذلك احتفالًا بتحقيق لقبها العاشر في بطولة العالم للفورمولا 1. تأتي هذه السيارات بتجهيزات هندسية خاصة وألوان مستوحاة من سيارات السباق التاريخية، لتقدم لهواة الجمع تحفة فنية تجسد إرث الشركة الرياضي تجسيدًا فريدًا، وتجمع بين الأداء الأسطوري والندرة التي ترفع من قيمتها السوقية مستقبلاً.

نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟

​يستعرض هذا التقرير مقارنة شاملة بين قطبي الاعتمادية "نيسان سنترا" و"تويوتا كورولا"، موضحًا الفروقات في الأداء، التكنولوجيا، وأسعار الفئات المختلفة لعام 2026. تظل كورولا الخيار الأفضل لمن يبحث عن قيمة إعادة البيع، بينما تقدم سنترا مساحات داخلية وتصميمًا عصريًا بـسعرًا قد يكون أكثر تنافسية في بعض الأسواق، مما يجعل القرار النهائي يعتمد اعتمادًا كليًا على أولويات المشتري وميزانيته.

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

تعمل شركتا نيسان وإنفينيتي على تطوير تقنيات جديدة تهدف إلى إحداث ثورة في تصميم "الاكصدامات" (المصدات)، بحيث تدمج بين الانسيابية العالية والحماية الذكية. يهدف هذا الابتكار إلى تقليل استهلاك الوقود وتحسين أداء التبريد مع الحفاظ على هوية بصرية جريئة، لتتحول المصدات من مجرد قطع حماية إلى أجزاء تقنية تساهم في كفاءة السيارة مساهمة فعالة وتغير ملامح واجهة السيارات المستقبلية تغييرًا جذريًا.

عيب خطير يتسبب في سحب سيارات لامبورجيني ريفولتو من الأسواق لرابع مرة

​تواجه شركة لامبورجيني أزمة تقنية مع طراز "ريفولتو" (Revuelto) الخارق، حيث تم استدعاء السيارة للمرة 4 بسبب اكتشاف عيب خطير قد يؤثر على سلامة المحرك أو الأنظمة الكهربائية. يمثل هذا التكرار إحراجًا تقنيًا للشركة الإيطالية، خاصة وأن السيارة تمثل قمة هندستها الهجينة، مما دفع الخبراء لمطالبة الشركة بفحص شامل لخطوط الإنتاج لضمان عدم تعرض الملاك لأي خطرًا محتملًا أثناء القيادة بسرعات عالية.

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

أعلنت هيونداي عن قرار حزين لعشاقها بإيقاف إنتاج أحد أشهر طرازاتها نتيجة تراجع المبيعات تراجعًا ملحوظًا أمام المد المتزايد للسيارات الكهربائية والـ SUV. تعكس هذه الخطوة التغير في أذواق المستهلكين، حيث تسعى الشركة الكورية لتوفير مواردها لتطوير موديلات أكثر ذكاءً واستدامة، لتودع الأسواق طرازًا طالما كان رفيقًا للدرب للكثيرين حول العالم وداعًا نهائيًا.

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

فيديو

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

