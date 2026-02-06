أخبار السيارات | عيب خطير في لامبورجيني الخارقة .. ومقارنة بين كورولا وسنترا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​أطلقت شركة مكلارين إصدارًا محدودًا جدًا يتكون من 10 نسخًا فقط من طرازاتها الفائقة، وذلك احتفالًا بتحقيق لقبها العاشر في بطولة العالم للفورمولا 1. تأتي هذه السيارات بتجهيزات هندسية خاصة وألوان مستوحاة من سيارات السباق التاريخية، لتقدم لهواة الجمع تحفة فنية تجسد إرث الشركة الرياضي تجسيدًا فريدًا، وتجمع بين الأداء الأسطوري والندرة التي ترفع من قيمتها السوقية مستقبلاً.

​يستعرض هذا التقرير مقارنة شاملة بين قطبي الاعتمادية "نيسان سنترا" و"تويوتا كورولا"، موضحًا الفروقات في الأداء، التكنولوجيا، وأسعار الفئات المختلفة لعام 2026. تظل كورولا الخيار الأفضل لمن يبحث عن قيمة إعادة البيع، بينما تقدم سنترا مساحات داخلية وتصميمًا عصريًا بـسعرًا قد يكون أكثر تنافسية في بعض الأسواق، مما يجعل القرار النهائي يعتمد اعتمادًا كليًا على أولويات المشتري وميزانيته.

تعمل شركتا نيسان وإنفينيتي على تطوير تقنيات جديدة تهدف إلى إحداث ثورة في تصميم "الاكصدامات" (المصدات)، بحيث تدمج بين الانسيابية العالية والحماية الذكية. يهدف هذا الابتكار إلى تقليل استهلاك الوقود وتحسين أداء التبريد مع الحفاظ على هوية بصرية جريئة، لتتحول المصدات من مجرد قطع حماية إلى أجزاء تقنية تساهم في كفاءة السيارة مساهمة فعالة وتغير ملامح واجهة السيارات المستقبلية تغييرًا جذريًا.

​تواجه شركة لامبورجيني أزمة تقنية مع طراز "ريفولتو" (Revuelto) الخارق، حيث تم استدعاء السيارة للمرة 4 بسبب اكتشاف عيب خطير قد يؤثر على سلامة المحرك أو الأنظمة الكهربائية. يمثل هذا التكرار إحراجًا تقنيًا للشركة الإيطالية، خاصة وأن السيارة تمثل قمة هندستها الهجينة، مما دفع الخبراء لمطالبة الشركة بفحص شامل لخطوط الإنتاج لضمان عدم تعرض الملاك لأي خطرًا محتملًا أثناء القيادة بسرعات عالية.

أعلنت هيونداي عن قرار حزين لعشاقها بإيقاف إنتاج أحد أشهر طرازاتها نتيجة تراجع المبيعات تراجعًا ملحوظًا أمام المد المتزايد للسيارات الكهربائية والـ SUV. تعكس هذه الخطوة التغير في أذواق المستهلكين، حيث تسعى الشركة الكورية لتوفير مواردها لتطوير موديلات أكثر ذكاءً واستدامة، لتودع الأسواق طرازًا طالما كان رفيقًا للدرب للكثيرين حول العالم وداعًا نهائيًا.