مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان



أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الأخير بالمسيرات على قافلة برنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان .

وقال مستشار ترامب للشؤون الافريقية والعربية مسعد بولس: يأتي ذلك بعد هجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع في ولاية النيل الأزرق أدى إلى إصابة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي.

وشدد بولس على أن تدمير الغذاء المخصص للأشخاص المحتاجين وقتل العاملين في المجال الإنساني أمر مثير للاشمئزاز.

كما أكد بولس أن إدارة ترامب لا تتسامح مطلقا مع هذا التدمير للحياة والمساعدة الممولة من الولايات المتحدة

وفي ختام تصريحاته ،قال بولس : نطالب بالمساءلة ونقدم تعازينا لجميع المتضررين من هذه الأحداث التي لا تغتفر والحرب الرهيبة.