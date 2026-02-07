إيهاب محمود: زيارة أردوغان للقاهرة تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للبلدين

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي واللوجستي، إن الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل محطة تاريخية تعكس التحولات الجيوسياسية الدولية، وتضع مصر في مقدمة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط.

توقيت التحالف مع تركيا

وأوضح أن توقيت التحالف مع تركيا يفتح آفاقًا غير مسبوقة لتغيير الواقع الاقتصادي وإطلاق شراكة استراتيجية رابحة للطرفين.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد في برنامج “صناع الفرصة” على قناة “المحور”، أن الوعي التركي بدور مصر المحوري تجسد بوضوح في طبيعة الوفد المرافق لأردوغان، الذي وصفه بـ«حكومة عمل مصغرة».

كما أشاد بجهود الرئيس السيسي في تعزيز مكانة الجمهورية الجديدة، متوقعًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات كبرى لتعزيز المكتسبات الاقتصادية وتطوير التحالف الإقليمي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التجربة التركية في التصدير تستحق الدراسة والمحاكاة، مؤكّدًا أن التحالف الحالي سيمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة بشكل موسع، إلى جانب الصناعات الثقيلة وعلى رأسها صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات التركية المباشرة لهذا القطاع. كما توقع تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات لدعم حركة التجارة البينية بين البلدين.

توظيف العلاقات الدولية

وشدد محمود على أن القيادة السياسية المصرية تُظهر وعيًا كاملًا بالمشهد العالمي وقدرة على توظيف العلاقات الدولية لصالح الاقتصاد الوطني.

دور المصنعين المصريين

وفيما يتعلق بدور المصنعين المصريين، دعا إلى فتح ملفات جديدة وإجراء جلسات عمل مكثفة لتذليل العقبات التي كانت تعيق حركة التبادل التجاري سابقًا، مشددًا على ضرورة صياغة اتفاقيات منشأ جديدة تسهم في تسريع نمو الدولة المصرية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.