ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
توك شو

أيمن بهجت قمر : أفلامي مستوحاة من تجاربي الشخصية وقصص حقيقية

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن كواليس أعماله السينمائية، مؤكدًا أن الواقع وتجاربه الشخصية وتجارب الفنانين القدامى المنبع الرئيسي لأفكاره، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON».

قصة سعيد صالح الحقيقية

وعن فيلمه الأخير «الهنا اللي أنا فيه»، أكد أيمن بهجت قمر أن الفكرة مقتبسة من قصة حقيقية رواها الفنان الراحل سعيد صالح في لقاء تلفزيوني نادر مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

هل أفلام أيمن بهجت قمر فيها تجارب شخصية؟

وقال أيمن بهجت قمر: «أحب دائمًا مشاهدة اللقاءات القديمة للنجوم الكبار للاستفادة من تجاربهم، وشاهدت لقاءً لسعيد صالح يحكي فيه أن والدته مرضت مرضًا شديدًا وظنت أنها ستموت، فقررت، خوفًا على أبنائها، أن تزوّج والده لصديقتها المقرّبة».

وأضاف: «هذه القصة الحقيقية كانت التيمة الرئيسية للفيلم، مع إضافة مفارقة درامية بأن الزوجة لم تكن مريضة في الواقع، ولكن الزوج أخفى عنها الحقيقة»، نافيًا ما تردد عن اقتباس الفيلم من عمل قديم للفنانة نيللي، مؤكدًا أنه يمتلك رابط الحلقة التي استوحى منها الفكرة.

فيلم عن السوشيال ميديا مع تامر حسني

وتطرق الحديث إلى فيلم «ريستارت» الذي يجمعه بالنجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حيث أوضح قمر أن العمل جاء بناءً على رغبة مشتركة لاستثمار نجاح فيلمهما السابق «البدلة».

وأشار إلى أن تامر حسني هو من اقترح تقديم عمل يتناول «السوشيال ميديا»، ليقوموا ببلورة الفكرة وصناعة الفيلم بمشاركة المخرجة سارة وفيق.

تجربة الطلاق الشخصية على الشاشة

أكد أيمن بهجت قمر أن فيلمه «طلقني» المعروض مؤخرًا هو نتاج تجربته الشخصية مع الانفصال، قائلًا: «أنا رجل طلّقت، سأُخرج همّي في ماذا؟ أخرجته في فيلم».

وأوضح أنه استوحى المشاكل من تجربته وتجارب الآخرين، لكنه حاول في الفيلم وضع «تصور خيالي» لكيفية إصلاح هذه المشاكل، معلقًا بأسلوب ساخر حول عدم قدرته على الإصلاح في واقعه الشخصي: «باب النجار مخلّع».

