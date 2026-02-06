وزير الخارجية العماني : نعتزم عقد اجتماع جديد بين طهران وواشنطن

قال وزير الخارجية العماني بدر بوسعيدي، يوم الجمعة إن مسقط استضافت محادثات جادة للغاية بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية العماني عبر حسابه بمنصة إكس أن كان من المفيد توضيح وجهات النظر الإيرانية والأمريكية، وتحديد مجالات التقدم الممكنة.

وأشار بوسعيدي إلى أنه نعتزم عقد اجتماع آخر في الوقت المناسب، على أن تُدرس نتائجه بعناية في طهران وواشنطن.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة بأنه لابد من التغلب على عدم الثقة مع الجانب الأمريكي، في إشارة إلى ما جرى خلال المفاوضات التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط.

وأوضح عراقجي أن سلطنة عمان نقلت "وجهات نظرنا واستمعنا لوجهات نظر الطرف الآخر"، مؤكداً أن "الأجواء كانت إيجابية في محادثات مسقط".

وقال وزير الخارجية الإيراني "أكدنا على مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن الجانبين "اتفقا على استمرار المحادثات"، مضيفا، أن "المفاوضون سيعودون إلى بلادهم للتشاور والمحاثات ستستمر".