الأطفال والتكنولوجيا بلا ضوابط.. لماذا تم حجب روبلوكس وماذا يناقش البرلمان؟

محمد البدوي

في ظل تنامي القلق المجتمعي من التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت على الأطفال، تتزايد الدعوات لاتخاذ خطوات حاسمة لحماية النشء من الإدمان الرقمي والمحتوى غير الآمن، فقد تحولت الهواتف المحمولة إلى رفيق دائم للأطفال والمراهقين، ما أثار مخاوف الأسر والمتخصصين بشأن ضياع الوقت وتأثر السلوكيات. 

خطوة ضرورية لحماية الأطفال

وفي هذا السياق، سلّطت الإعلامية ياسمين عز الضوء على قرار حجب لعبة «روبلوكس» داخل مصر، معتبرة إياه خطوة ضرورية لحماية الأطفال، بالتزامن مع تحركات برلمانية تهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف المحمولة ووضع ضوابط تحمي الأجيال الجديدة من مخاطر التكنولوجيا غير المنضبطة.

اهتمام الأطفال والمراهقين

وأكدت الإعلامية ياسمين عز أن لعبة «روبلوكس» استحوذت بشكل مبالغ فيه على اهتمام الأطفال والمراهقين خلال الفترة الماضية، ليس داخل مصر فقط، بل في مختلف الدول العربية، لدرجة أن الكثير منهم كان يقضي ساعات يومه بالكامل منشغلًا باللعبة.

وأوضحت عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر أن الهاتف المحمول أصبح لا يفارق الأطفال في أي مكان، سواء داخل المنازل أو الأندية أو أثناء التنقل، مشيرة إلى أن اللعبة تحولت إلى النشاط الأساسي لهم على حساب أي أنشطة أخرى.

 حالة التعلق الشديد باللعبة

وأضافت أن حالة التعلق الشديد باللعبة كانت لافتة، قائلة إن الأمر تطلّب تدخلًا حاسمًا لحماية الأطفال، خاصة مع وضوح تأثيرها السلبي على نمط حياتهم اليومي.

حجب لعبة روبلوكس

وأشارت ياسمين عز إلى صدور قرار رسمي بحجب لعبة «روبلوكس» داخل مصر، مؤكدة أن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى، ولا شيء يسبق سلامتهم وأمانهم.

 قانون لتنظيم استخدام الهواتف

كما كشفت أن مجلس النواب يدرس حاليًا إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة، من خلال تحديد سن مناسب لاستخدامها، على غرار التجارب المطبقة في عدد من الدول، إلى جانب بحث حجب بعض المنصات أو الألعاب التي قد تشكل خطرًا على الأطفال، مثل منصات المراهنات.

 الآثار السلبية للتكنولوجيا

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على الأطفال من الآثار السلبية للتكنولوجيا، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال القادمة.

