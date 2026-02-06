بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة عقوبات جديدة ضد إيران بعد ساعات قليلة من انتهاء مفاوضات مسقط، التي شهدت أول لقاء بين الجانبين منذ انتهاء حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي.

عقوبات أمريكية ضد إيران

واستهدفت العقوبات الأمريكية كيانات وأفرادا وسفنا متعددة لوقف تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام في طهران لدعم الإرهاب في الخارج وقمع مواطنيه.

وحددت السلطات الأمريكية 14 سفينة تابعة للأسطول الخفي باعتبارها ملكًا لكيانات متورطة في نقل النفط الإيراني ومشتقاته ومنتجاته البتروكيماوية، بالإضافة إلى 15 كيانًا تاجرت بالنفط الخام الإيراني ومشتقاته ومنتجاته البتروكيماوية، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة استعرضت قوتها العسكرية خلال المحادثات مع الإيرانيين التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مفاوضات مسقط شهدت مشاركة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو أمر لم يحدث في الجولات السابقة.

وقالت إنه من المرجح أن يكون ذلك بمثابة إشارة إلى طهران بأن واشنطن قد تشن هجوماً على إيران إذا فشلت المفاوضات.