حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الإذاعي رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، شخصية لا تتكرر، ولد بدون ذراعين وكان والده سيجعله في البيت إلا أنه تعلم حتى وصل إلى النجاح.

وأضاف موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن أي شخص فينا معرض للإصابة بالمرض، والله هو الشافي وليس الطبيب أو الدواء فهما مجرد أخذ بالأسباب أما الشفاء من عند الله.

وناشد حسام موافي من يعاير غيره بمرضه أن يستغفر الله عن هذا الذنب حتى لا يحبط العمل الصالح الذي نفعله تقربا إلى الله.

