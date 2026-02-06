قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ياسمين الخطيب تنعى القاضي ناجى شحاتة: كان رجلاً وطنيًا شجاعًا

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
محمد بدران   -  
علا محمد

نعت الإعلامية ياسمين الخطيب المستشار محمد ناجى شحاتة الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة، ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والذى وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها علي فيسبوك "رحم الله المستشار محمد ناجي شحاتة..
كان رجلاً وطنياً شجاعاً، ولم يخشى في العدل لومة لائم.

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة

توفي اليوم الجمعة، المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات السابق، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، وتم تشييع الجنازة من مسجد مصطفي محمود.

وشهدت صلاة الجنازة حضورعدد كبير من العائلة والوسط القضائي، وكان من أبرز الحاضرين المستشار محمد شيرين فهمى، والذي ظهر وهو يبكي وسط ملامح حزينة على فراق صديقه، وتضرع بالدعاء للراحل.

الإعلامية ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب المستشار محمد ناجى شحاتة الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

