ياسمين الخطيب تنعى القاضي ناجى شحاتة: كان رجلاً وطنيًا شجاعًا

نعت الإعلامية ياسمين الخطيب المستشار محمد ناجى شحاتة الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة، ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والذى وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها علي فيسبوك "رحم الله المستشار محمد ناجي شحاتة..

كان رجلاً وطنياً شجاعاً، ولم يخشى في العدل لومة لائم.

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة

توفي اليوم الجمعة، المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات السابق، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، وتم تشييع الجنازة من مسجد مصطفي محمود.

وشهدت صلاة الجنازة حضورعدد كبير من العائلة والوسط القضائي، وكان من أبرز الحاضرين المستشار محمد شيرين فهمى، والذي ظهر وهو يبكي وسط ملامح حزينة على فراق صديقه، وتضرع بالدعاء للراحل.