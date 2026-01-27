قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ميرنا محمود

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب الجدل بشأن منع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك. 

وكتبت ياسمين الخطيب:لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين،عجيب موضوع منع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن! مع إن الفنادق ذاتها بتسمح للأجنبية تبات في أوضة واحدة مع صاحبها!.


وأضافت :يعني لو واحدة ظروف شغلها مضطراها تبات في محافظة تانية، ولا طفشانة من جوزها.. تروح فين؟!.

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على المدافعين عن  له فيلم الست، الذي يعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “مشكلتي مع فيلم «الست» ليست في ما يشاع عن إنه سيء، أو ربما جيد، فلا يجوز أن نقيّم عمل فني من خلال شوية بوستات على فيسبوك، ولابد من مشاهدته أولاً، كما إنه لا يعنيني إن كان إنتاج مصري ولا سعودي، فال «ست» قيمة عربية، ولا تخص المصريين فقط”.

وتابعت: “بس المدافعين عن الفيلم -على اختلاف دوافعهم- من فرط تشنجهم، جعلوا منه كيان مُقدس, لا مساس به، وإللي مش عاجبه الفيلم (رأيه كده.. هو حر)، بيشتموه ويلعنوا سلسفيل أهله”.

واختتمت: “الجماعة دول خلوا الناس إللي زي حالاتي مش طايقين الفيلم، ولا عايزين يشوفوه، ولو شافوه وطلع حلو.. هانقول وحش بردو”.

ياسمين الخطيب تصريحات ياسمين الخطيب اخبار ياسمين الخطيب اطلالات ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

غدا الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب الرياضة يختتم النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بدمياط

انقلاب ونش

تضرر سيارة عقب انقلاب ونش لنقل الأثاث في المنوفية | صور

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد