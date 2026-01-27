لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب الجدل بشأن منع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب:لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين،عجيب موضوع منع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن! مع إن الفنادق ذاتها بتسمح للأجنبية تبات في أوضة واحدة مع صاحبها!.



وأضافت :يعني لو واحدة ظروف شغلها مضطراها تبات في محافظة تانية، ولا طفشانة من جوزها.. تروح فين؟!.

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على المدافعين عن له فيلم الست، الذي يعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “مشكلتي مع فيلم «الست» ليست في ما يشاع عن إنه سيء، أو ربما جيد، فلا يجوز أن نقيّم عمل فني من خلال شوية بوستات على فيسبوك، ولابد من مشاهدته أولاً، كما إنه لا يعنيني إن كان إنتاج مصري ولا سعودي، فال «ست» قيمة عربية، ولا تخص المصريين فقط”.

وتابعت: “بس المدافعين عن الفيلم -على اختلاف دوافعهم- من فرط تشنجهم، جعلوا منه كيان مُقدس, لا مساس به، وإللي مش عاجبه الفيلم (رأيه كده.. هو حر)، بيشتموه ويلعنوا سلسفيل أهله”.

واختتمت: “الجماعة دول خلوا الناس إللي زي حالاتي مش طايقين الفيلم، ولا عايزين يشوفوه، ولو شافوه وطلع حلو.. هانقول وحش بردو”.