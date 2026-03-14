بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بشن حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الرقابة التجارية بالشرقية وشرطة مباحث التموين بالشرقية والإدارة العامة لشرطة التموين قطاع الدلتا ، وذلك فى نطاق مدن (الزقازيق، العاشر من رمضان، منيا القمح، أبوحماد، ديرب نجم، كفر صقر، القنايات، أبو كبير، فاقوس، بلبيس).

وأسفرت الحملة عن تحرير (٦١) محضر مخالفة و ضبط (طن و ٩١٢ كجم) لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة ولحوم مفرومة مجمدة ومصنعات دواجن مجهولة المصدر مخالفة للمواصفات القياسية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد محافظ الشرقية، إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.