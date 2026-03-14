الشرقية تناقش سبل دعم وتنمية المقومات السياحية والثقافية

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية اجتماعاً تنسيقياً مع رندة فؤاد رئيس ومؤسس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وذلك لبحث سبل تعظيم الإستفادة من الفنون التشكيلية في صناعة البردي، بحضور الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وذلك بمكتبها بالديوان عام.

وخلال الإجتماع، أكدت نائبة المحافظ أن المحافظة تحرص على تعزيز أوجه التعاون المثمر وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات المعنية، لدعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية التي تعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة منها بصورة مستدامة بما يُسهم في دعم الإقتصاد المحلي. 

ومن جانبها، أوضحت السيدة رندة فؤاد رئيس ومؤسس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، أن المؤسسة مشهرة برقم (٧٣١١) تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة والتي تعمل على توظيف الفنون والبحث الثقافي كأحد الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط التراث بالإقتصاد الإبداعي وتعزيز دور المجتمعات المحلية في الحفاظ على الهوية الثقافية.

أضافت رئيسة المؤسسة تطلعها إلى التعاون مع محافظة الشرقية، بإعتبارها من المحافظات التي تمتلك مقومات تراثية وتاريخية متميزة، وعلى رأسها صناعة البردي التي تُعد أحد الرموز التاريخية المرتبطة بالهوية المصرية، مشيرة إلى أهمية إبراز قرية القراموص كمقصد سياحي وثقافي مميز، لما تمثله من مركز رئيسي لصناعة البردي في مصر.

فيما أوضحت نائبة المحافظ أهمية تعزيز التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم التراث المحلي، وذلك من خلال تنفيذ فعاليات فنية وثقافية وأنشطة ترويجية مشتركة تُسهم في التعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة.

أكدت نائبة المحافظ أهمية دعم المجتمعات المحلية من خلال ربط الحرف التقليدية بالإقتصاد الإبداعي، بما يفتح آفاقاً لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الحفاظ على التراث والفنون وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وخلال الإجتماع، أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أنه تم مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمؤسسة لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، من بينها عقد ورشة عمل متخصصة لأصحاب الحرف بقرية القراموص في مجالي ريادة الأعمال والزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتعزيز القدرات الإنتاجية للحرفيين وتنظيم ورش فنية متقدمة لتطوير التصميمات وإدخال أنماط مبتكرة وغير تقليدية في منتجات البردي، بما يسهم في تحسين جودة المنتج وفتح أسواق جديدة له وتنظيم زيارات ميدانية للفنانين التشكيليين إلى القرية للتعرف على مراحل صناعة البردي واستلهامها في الأعمال الفنية، تمهيداً لإقامة معرض فني يبرز أهم أعمال الفنانين المستوحاة من التراث المحلي وتنظيم زيارات ميدانية للفنانين التشكيليين.

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية تعظيم الإستفادة من المقومات التراثية والثقافية التي تتميز بها المحافظة، من خلال دعم الصناعات الإبداعية بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على الحرف التراثية والصناعات اليدوية التي تعبر عن الهوية الثقافية للمجتمع، وفي مقدمتها حرفة البردي بقرية القراموص، والتي تُعد إحدى الحرف التاريخية التي تشتهر بها المحافظة وتمثل قيمة حضارية واقتصادية مميزة مؤكداً أن دعم وتنمية هذه الحرفة العريقة يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الإبداعي وتعظيم الاستفادة من المقومات التراثية والثقافية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تطوير مهارات الحرفيين، ورفع جودة المنتجات، وفتح آفاق تسويقية جديدة لها، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء المحافظة.

