سيف زاهر: مدرب الأهلي يدرس الدفع بـأشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة

كشف الإعلامي سيف زاهر نقلًا عن تقارير صحفية تشير إلى إمكانية تغيير مركز اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في الأهلي خلال الفترة المقبلة

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تقارير.. ياس توروب يدرس الاستعانة بالمغربي أشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة خلال الفترة المقبلة”.

موعد المباراة: الأهلي ضد الترجي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب