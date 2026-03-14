الأهلي يُكثف تدريباته في تونس استعدادًا لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

خاض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء الجمعة على الملعب الفرعي لإستاد رادس، ضمن استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأتي هذه التدريبات ضمن البرنامج المكثف الذي وضعه الجهاز الفني لضمان الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل المباراة المهمة.









برنامج المران: بدني وفني وتكتيكي

بدأ المران بفقرة بدنية شملت تدريبات لياقية متنوعة، ثم انتقل اللاعبون إلى تدريبات فنية وخططية ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة الترجي. وشملت التدريبات تمريرات قصيرة وطويلة، وتنظيم خطوط الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى سيناريوهات اللعب من الهجمات المرتدة والضغط على الخصم.





محاضرة فنية بالفيديو لمراجعة التعليمات



عقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل الانتقال إلى الملعب لخوض المران الثاني. خلال المحاضرة، قام توروب بمراجعة التعليمات الفنية والخططية، مؤكدًا على أهمية تطبيقها بدقة داخل أرض الملعب. وشدد على التركيز على التمركز الصحيح وتحركات اللاعبين في مختلف المواقف الدفاعية والهجومية.



تدريبات خاصة لحراس المرمى

تضمن المران تدريبات منفردة لحراس المرمى، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة مع الفريق. وركز الجهاز الفني على تحسين ردود الفعل والتمركز والدقة في التعامل مع الكرات العرضية والتصديات، لضمان الجاهزية الكاملة أمام هجمات الترجي المرتقبة.

موعد المباراة: الأهلي ضد الترجي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب.















