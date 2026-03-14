السيد حمدي يكشف كواليس تخفيض عقود لاعبي الأهلي خلال ثورة 25 يناير

كشف نجم النادي الأهلي السابق السيد حمدي عن تفاصيل مهمة تتعلق بموقف لاعبي الفريق من قرار تخفيض العقود خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، وذلك خلال حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير.

وأوضح حمدي أن إدارة النادي في ذلك الوقت طرحت فكرة تخفيض جزء من عقود اللاعبين؛ بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والكرة المصرية، مؤكدًا أن المواقف اختلفت بين اللاعبين، حيث وافق البعض بينما رفض آخرون.

اختلاف مواقف لاعبي الأهلي

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن بعض اللاعبين الذين نشأوا داخل النادي واعتادوا على أجوائه رفضوا فكرة تخفيض عقودهم، موضحًا أن هذا الأمر كان حقًا شخصيًا لكل لاعب.

وقال حمدي إن كل لاعب كان حرًا في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا له، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والرياضية الصعبة التي كانت تمر بها الأندية المصرية في تلك الفترة، بعد توقف النشاط الكروي وتأثر الموارد المالية للأندية.

موقف السيد حمدي من تخفيض قيمة عقده مع الأهلي

وتحدث السيد حمدي عن موقفه الشخصي من القرار، مؤكدًا أنه وافق فور عرض الفكرة عليه. وأضاف أنه كان يجري في الملعب وقتها بجوار زميله حسام غالي عندما تمت مناقشة الأمر.

وأوضح أنه أخبر غالي مباشرة بموافقته على تخفيض جزء من عقده، معتبرًا أن هذا القرار طبيعي في ظل الظروف التي كان يمر بها النادي والبلاد، وأنه لم يتردد في اتخاذ هذه الخطوة.

التنازل عن 600 ألف جنيه

وأكد حمدي أنه تنازل بالفعل عن مبلغ يصل إلى 600 ألف جنيه من قيمة عقده في تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك عن قناعة كاملة دون أي ضغوط.

كما شدد على أنه كان سعيدًا باتخاذ هذا القرار، لأنه شعر بأنه يساهم في مساندة النادي خلال مرحلة صعبة، مؤكدا أنه لا يشعر بأي ندم على هذا القرار حتى الآن؛ لأن ما فعله كان بدافع الانتماء للنادي والرغبة في دعمه وقت الأزمات.

وأشار إلى أن التضحية من أجل الكيان أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب يرتدي قميص النادي الأهلي، مؤكدًا أن تلك المواقف تبقى جزءًا مهمًا من مسيرته الكروية.