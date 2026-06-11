اكتشف أعراض عدوى فيروس الهربس

تختلف أعراض عدوى فيروس الهربس البسيط باختلاف نوع العدوى المحدد.

ووفقا لموقع كيلاند كلينك أعراض الإصابة بفيروس الهربس البسيط.

الهربس الفموي

بثور على الشفاه أو حول الفم حيث قد يشعر المريض بوخز أو حكة أو حرقة في الجلد لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور البثور.

الهربس التناسلي حيث بثور على الأعضاء التناسلية وحولها وتشمل الأعراض خلال الـ 48 ساعة التي تسبق ظهور البثور: الحمى، والصداع، وتورم الغدد الليمفاوية، والحكة أو التنميل في منطقة الأعضاء التناسلية.

الهربس الجلدي حيث تظهر البثور في أي مكان على الجلد، ولكن عادة ما تظهر على اليدين أو الوجه أو الأذنين أو الصدر.

داء الهربس البسيط في الأصابع حيث تظهر بثور على أصابعك، وتغير لون الجلد حول ظفرك، وتورم في إصبعك.



التهاب القرنية الهربسي (هربس العين) ألم أو تهيج في العين، الشعور بوجود شيء ما في العين، حساسية للضوء، بثور على الجفون أو حول العينين.



التهاب الدماغ الناتج عن فيروس الهربس البسيط وصداع، حمى، نوبات صرع موضعية، تغيرات في الكلام أو السلوك.



التهاب السحايا الهربسي وصداع، حمى، حساسية للضوء.

