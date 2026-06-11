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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد دعمها للأمن الدوائي والصحي في أفريقيا

إتصال هاتفي بين وزير الخارجيةو مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها
إتصال هاتفي بين وزير الخارجيةو مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها
فرناس حفظي

جرى إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور جان كاسايا، مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس ١١ يونيو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة الصحة والأمن الدوائي في القارة الأفريقية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتواصل المستمر مع إدارة المركز، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المركز في تعزيز الأمن الصحي بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، واستعدادها لنقل خبراتها وتجاربها الرائدة في المجالات الصحية والدوائية، ودعم برامج بناء القدرات وتعزيز الاستجابة للتحديات الصحية الطارئة، منوهاً بالتعاون القائم في مجالات توفير الإمدادات الطبية واللقاحات وتعزيز التكامل القاري في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الصحية بالدول الأفريقية وقدرتها على مواجهة الأزمات الصحية بكفاءة واستدامة.

من جانبه، أعرب المدير العام للمركز عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل للجهود الصحية الأفريقية، مشيداً بالمبادرة السريعة التي اتخذتها مصر لدعم مواجهة تفشي فيروس الإيبولا، باعتبارها من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدات الطبية والدوائية للدول المتضررة، مثمناً الدور المصري الرائد في تعزيز منظومة الأمن الصحي بالقارة ودعم جهود الاستجابة الجماعية للتحديات الصحية والأوبئة العابرة للحدود، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق لتعزيز  الأمن الصحي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جان كاسايا مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمن الصحي بالقارة الأفريقية

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