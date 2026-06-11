قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط الاستعلام عبر وزارة التضامن.. موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026
متعدد ومقالية .. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026
المكسيك تتقدم على جنوب إفريقيا بهدف نظيف بالشوط الأول بافتتاح كأس العالم
هل تستمر موجة الانخفاض؟ توقعات جديدة بشأن أسعار البيض والدواجن
دي منطقة أثرية | مواطنون يستغيثون بمحافظ الجيزة بسبب بناء مخالف في نزلة السمان
ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية
شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء
مصر تؤكد دعمها للأمن الدوائي والصحي في أفريقيا
تراجع أمريكي ووساطة قطرية.. الاتفاق بين واشنطن وطهران يقترب من خط النهاية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشارية علاقات إنسانية: لا يجوز تحميل المرأة وحدها مسؤولية تفكك الأسرة

الأسرة
الأسرة
رحمة سمير

أكدت الدكتورة عنان حجازي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، أن تحميل المرأة وحدها مسؤولية تزايد المشكلات الأسرية يعد تبسيطًا مخلًا للواقع، موضحة أن خروج المرأة للعمل قد يكون أحد العوامل المؤثرة في بعض الأزمات الأسرية، لكنه ليس السبب الرئيسي أو الوحيد وراء تفكك العلاقات داخل الأسرة.


وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، من بينها الضغوط الاقتصادية، وضعف مهارات التواصل بين الزوجين، وغياب الاحتواء والدعم النفسي داخل الأسرة، مشددة على أن المشكلات الأسرية نتاج مجموعة متشابكة من الأسباب، ولا يمكن اختزالها في عمل المرأة فقط.


وأضافت أن النظرة الموضوعية تقتضي التعامل مع القضية بحيادية، بعيدًا عن إلقاء اللوم على طرف واحد، مؤكدة أن نجاح الحياة الأسرية يعتمد على التكامل والتفاهم بين جميع أفراد الأسرة.


وفيما يتعلق بتأثير غياب الأم عن أطفالها، شددت حجازي على أن أي رعاية بديلة، مهما بلغت جودتها، لا يمكن أن تعوض الدور العاطفي والنفسي الذي تقوم به الأم، خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.


وأشارت إلى أن الحضانات أو مقدمي الرعاية قد يوفرون للطفل الأمان الجسدي والرعاية الصحية، لكنهم لا يستطيعون منحه القدر نفسه من الحنان والارتباط العاطفي الذي يحتاجه لبناء شخصية متوازنة نفسيًا.

وأكدت أن الأم تمثل الركيزة الأساسية في تشكيل وجدان الطفل وتعزيز شعوره بالأمان والانتماء، لافتة إلى أن السنوات المبكرة من العمر تعد مرحلة شديدة الحساسية في تكوين الشخصية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن دور الأم في منح الحب والدعم النفسي لا يمكن استبداله، وأن بناء طفل سليم نفسيًا يتطلب حضورًا عاطفيًا حقيقيًا داخل الأسرة، إلى جانب الرعاية المعيشية والتربوية.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/ 

استشارية علاقات إنسانية تفكك الأسرة المرأة التواصل بين الزوجين خروج المرأة للعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

غش عصير القصب بطوخ

بعد ضبط كمية من «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب بطوخ.. إزاي تعرف المغشوش؟

أسعار السبائك الذهب

أوزان خفيفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس

شقق الإيجار التمليكي2026

استلام فوري.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 بهذه الشروط

بالصور

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

مع صلصة ودقة بطعم لا يقاوم .. طريقة عمل الكشري المصري على أصوله

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد