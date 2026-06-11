خبير أسري : المتابعة اليومية للأبناء مسؤولية لا تحتمل الغياب

أكد المستشار أمير نصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، أن المتابعة اليومية للأبناء تمثل أحد أهم أركان التربية السليمة، محذرًا من أن غياب الرقابة الأسرية والتوجيه المستمر قد يترك آثارًا سلبية على تكوين شخصية الطفل ومستقبله.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن بناء الأبناء لا يقتصر على توفير الاحتياجات المادية فقط، بل يعتمد بالدرجة الأولى على الحضور التربوي الفعّال داخل المنزل، من خلال المتابعة والتعليم وغرس القيم والمبادئ منذ السنوات الأولى من العمر.



وأشار إلى أن الأسرة تتحمل مسؤولية مباشرة في تشكيل وعي الأبناء وسلوكياتهم، مؤكدًا أن فترات الغياب الطويلة عن المنزل قد تؤثر على قدرة الوالدين في متابعة التفاصيل اليومية المتعلقة بالدراسة والسلوك والعلاقات الاجتماعية للأطفال.



وأضاف أن التربية عملية مستمرة لا يمكن تأجيلها أو تعويضها بالكامل بوسائل أخرى، لافتًا إلى أن الأبناء يحتاجون إلى التوجيه والاحتواء والحوار بشكل يومي، حتى ينشأوا في بيئة مستقرة ومتوازنة نفسيًا وسلوكيًا.



وشدد أمير نصيف على أن الاستثمار الحقيقي لأي أسرة يبدأ من الاهتمام بالأبناء، مؤكدًا أن بناء جيل واعٍ ومتماسك يتطلب تضافر الجهود داخل الأسرة، وتوفير الوقت الكافي للمتابعة والتربية، باعتبارها مسؤولية لا تحتمل الغياب أو التقصير.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/