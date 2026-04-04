التربية بلا خوف .. خبيرة أسرية تؤكد : الحوار يصنع جيلاً واثقًا وواعيًا

شددت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، على أن الحوار مع الأبناء وتقديم قدوة إيجابية يمثلان الركيزة الأساسية للتربية السليمة في الوقت الحالي، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.

أساليب التخويف والإجبار

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن أساليب التخويف والإجبار لم تعد مجدية في تربية الأطفال، مؤكدة أن الأبناء يحتاجون إلى فهم القيم والمبادئ عبر نقاشات بناءة وتجارب حياتية يشاركون فيها مع أسرهم.

وأضافت أن احترام الأبناء والتعامل مع أخطائهم بأسلوب راقٍ يسهم في بناء شخصية قوية ومستقلة، قادرة على اتخاذ قرارات صحيحة في المستقبل، على عكس الطاعة القسرية التي قد تؤدي إلى ضعف الشخصية أو التمرد عند مواجهة تحديات الحياة.