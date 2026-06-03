البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسةبعيد دخول المسيح أرض مصر وصوم الرسل

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة، بمناسبتي عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وصوم الرسل الذي بدأ أمس الأول، ويستمر حتى يوم ١٢ يوليو المقبل.

وأشار إلى أن صوم الرسل هو صوم الخدمة، داعيًا جميع أبناء الكنيسة إلى تخصيص فترة هذا الصوم للصلاة لأجل آباء الكنيسة وخدامها.

جاء ذلك في بداية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، والذي عقده في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عقب انتهاء فترة التوقف خلال فترة الخمسين المقدسة.

وفي نهاية العظة أعطى قداسة البابا تدريبًا روحيًا لأبنائه لفترة صوم الرسل، وهو قراءة أصحاح كل أسبوع من رسالة أفسس البالغ عدد إصحاحاتها ستة أصحاحات، بحكم أن مدة أسابيع صوم الرسل هذا العام ستة أسابيع.



ودعا قداسته إلى قراءة الأصحاح يوميًا خلال الأسبوع والتأمل بعمق في معانيه، ومع المواظبة على القراءة نعيش ونتعمق في فكر بولس الرسول.