بحضور البابا تواضروس.. تعرف على موعد أكبر ملتقى توظيفي للشباب بالكاتدرائية المرقسية

تنظم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، برعاية نيافة الأنبا يوليوس، ملتقى توظيفيا موسعا بالتعاون مع مبادرة «بصمة شباب مصر»، وذلك يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، بمقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ملتقى توظيفي بالكاتدرائية

ويأتي الملتقى بالتعاون مع وزارة العمل، ووزارة الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مؤسسة «إيجي كوبت» وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.

ومن المقرر أن يوفر الملتقى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات والقطاعات، فضلًا عن تقديم برامج تدريب مهني على الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للالتحاق بالوظائف المناسبة.

كما يتضمن الحدث دورات تدريبية مجانية معتمدة من شركة مايكروسوفت لتنمية المهارات الرقمية والمهنية، إلى جانب إتاحة فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ودعم رواد الأعمال، فضلاً عن توفير عقود امتياز تجاري (Franchise) للراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة.

ويتيح الملتقى للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المشاركة والتعرف على متطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص التوظيف ويدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.