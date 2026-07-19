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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتـ.ـل شخص وإصابة العشرات إثر زلزال بقوة 1ر5 درجة في وسط بيرو

زلزال بقوة 1ر5 درجة في وسط بيرو
زلزال بقوة 1ر5 درجة في وسط بيرو
أ ش أ

أعلنت السلطات في بيرو من خلال تقرير أولي مقتل شخص واصابة العشرات إثر زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة في تشوباكا (جونين) ببيرو، كما تسبب في وقوع أضرار في المستشفيات والمعالم الدينية.

وحدد المعهد الجيوفيزيائي البيروفي (IGP) - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - مركز الزلزال على بعد سبعة كيلومترات جنوب تشوباكا، في منطقة جونين الأنديزية، على عمق 24 كيلومترا.

وبعد مرور سبع عشرة دقيقة، وقعت هزة ارتدادية بقوة 7ر3 درجة، كان مركزها أبعد قليلا إلى الجنوب وعلى عمق أقل يبلغ 18 كيلومترا. وكانت شدتها منخفضة، أقل بكثير من شدة الزلزال الرئيسي، الذي شعر به سكان تشوباكا بقوة متوسطة.

وتركزت معظم الأضرار المبلغ عنها حتى الآن في منطقة تشونغوس باخو، حيث وقعت الوفاة، إلا أن السلطات لم تؤكد هوية الضحية بعد.

وفي هوانكايو، عاصمة إقليم جونين، تضررت مستشفيان: مستشفى دانيال ألسيدس كاريون الوطني، الذي عالج الجرحى العشرة، ومستشفى إل كارمن للولادة والطفولة، حيث ظهرت تشققات في وحدة العناية المركزة للأطفال.

وتأثرت المعالم التراثية في المنطقة، حيث انهار صليب كاني كروز في تشونغوس ألتو، وهو معلم ديني حجري ذو قيمة تاريخية كبيرة للمجتمع، وأُبلغ عن انهيارات أرضية في دير سانتياغو دي ليون السابق.

وتسبب الزلزال أيضا في انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.

ووفقا للتقييمات الأولية للجنة الوطنية لعمليات الطوارئ، لم تتأثر شبكة الطرق الوطنية.

يذكر أن "شوباكا" ليست غريبة على هذا النوع من الأحداث حيث اشارت البيانات التاريخية إلى أن المقاطعة تشهد زلزالا بقوة 5 درجات أو أكثر كل 13 عاما تقريبا، على الرغم من أن الهزات الأقل شدة أكثر تواترا في منطقة جونين، حيث وقعت عدة زلازل متوسطة الشدة في الأسابيع الأخيرة.

ويعود السبب إلى موقع بيرو على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة التي يتركز فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي على كوكب الأرض.

وتسببت هذه المنطقة نفسها في زلزال بلغت قوته 9ر6 درجة عام 2022، وشعر به سكان لاباز، وفي عام 2007، تسبب زلزال بلغت قوته 9ر7 درجة في وفاة ما يقرب من 500 شخص في منطقة إيكا.

وتذكر السلطات البيروفية المواطنين باستمرار بأنه على الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بدقة بموعد وقوع الزلزال، إلا أن هناك نماذج يمكنها تقدير المناطق الأكثر عرضة له وقوته.

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