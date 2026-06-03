البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء الأسبوعي ويلتقي أبناء الكنيسة اليوم

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وذلك بعد توقف الاجتماع خلال فتره الخماسين المقدسة.

ومن المقرر أن يُبث الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي أغابي وCTV وME Sat وLogos TV، إلى جانب الصفحات الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأملات روحية وتعاليم كنسية

ويُعد اجتماع الأربعاء الأسبوعي من أبرز اللقاءات الرعوية والتعليمية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على عقدها بصفة منتظمة، حيث يقدم خلالها تأملات روحية وتعاليم كنسية، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات واستفسارات أبناء الكنيسة.

ويحظى الاجتماع بمتابعة واسعة من الأقباط داخل مصر وخارجها، لما يتضمنه من رسائل روحية وتوجيهات رعوية تسهم في دعم الحياة الكنسية وتعزيز التواصل المباشر بين قداسة البابا وأبناء الكنيسة.