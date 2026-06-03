التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

بدأ العد التنازلي لـ موعد زيادة المعاشات2026 رسمياً، حيث يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدين الزيادة السنوية المرتقبة وفقاً لقانون المعاشات، حيث يهتم قطاع كبير من المصريين بـ أخبار المعاشات ومواعيد الصرف والزيادات المتوقعة خاصة في ظل موعد صرف معاشات يوليو2026.

التأمينات تعلن موعد زيادة المعاشات رسمياً

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في اقرب وقت ممكن.

الموازنة العامة الجديدة

ومن المقرر أن يتم عرض الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تقدمت بها وزارة المالية ، على مجلس النواب رسمياً خلال الأيام المقبلة، وتضمن تلك الموازنة بند زيادة المعاشات لـ 12 مليون مواطن .

وتضمنت الموازنة الجديدة بحسب تقديرات الموازنة العامة التي أعلن عنها وزير المالية، زيادة المعاشات للمُستحقين والمُستفيدين عنهم، ويكون ذلك اعتبارًا من شهر يوليو المُقبل، أي خلال 30 يومًا من الآن.

هل يوجد زيادة جديدة في المعاشات؟



وفقاً لقانون المعاشات ، فمن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات2026 رسمياً اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وبذلك يستطيع أصحاب المعاشات والمستفيدين، صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة رسمياً، والتي من المتوقع ان تكون 15% مثل كل عام.

كما يظل موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات وفقًالقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ثابتًا، وسيتم صرف الزيادةاعتبارًا من أول يوليو 2026، دون أي تأخير.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

منافذ صرف معاشات شهر يونيو

وتستمرالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يونيو للمستفيدين من خلال مختلف قنوات الصرف، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات وتجنب التكدس والزحام.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المعاشات:

* ماكينات الصراف الآلي (ATM).

* مكاتب البريد المصري.

* فروع البنوك المختلفة.

* المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.