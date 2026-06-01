هل يتم رفع الحد الأدنى لـ 4 آلاف جنيه؟.. موعد زيادة المعاشات والنسبة المقررة

يترقب ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام المالي 2026/2027، وذلك مع اقتراب بدء صرف الزيادة المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2026

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارا من 1 يوليو من كل عام، بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية واعتماد نسبة الزيادة بشكل رسمي من الجهات المختصة.

وتواصل الجهات المعنية حاليا إعداد الدراسات اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يحقق التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية ويضمن استمرار الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر ما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ما يجعل موعد الزيادة السنوية من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين.

موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

الإعلان عن نسبة الزيادة الجديدة

ومن المنتظر الإعلان عن نسبة الزيادة الرسمية خلال الفترة المقبلة، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وفقا للجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات شهريا.

ويكتسب صرف معاشات يوليو أهمية خاصة هذا العام، لكونه يتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة قانونا، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو من كل عام.

زيادة المعاشات تدخل حيز التنفيذ

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو 2026، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات والدراسات الخاصة بتحديد نسبة الزيادة الجديدة تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

وكانت الحكومة قد أقرت خلال السنوات الماضية زيادات للمعاشات ضمن حزم الحماية الاجتماعية، بهدف دعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات تيسيرا على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والتجارية.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن المعاشات إلكترونيا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار "صاحب معاش".

الضغط على "الخدمات التأمينية".

اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "استعلام" لعرض البيانات المطلوبة.

استمرار صرف معاشات يونيو 2026

وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو 2026 للمستفيدين من أصحاب المعاشات والمستحقين عبر مختلف منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشمل وسائل الصرف ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف.

موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات

مطالبات بزيادة الحد الأدنى للمعاشات

وشهد ملف المعاشات مؤخرا حالة من الجدل بعد تصريحات إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، التي أشار خلالها إلى أن الحد الأدنى الحالي للمعاش يبلغ نحو 1755 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش عند التقاعد إلى نحو 5300 جنيه.

وأوضح أن عدد المستفيدين من منظومة المعاشات يقترب من 11 مليون مواطن، مطالبا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

كما أشار إلى أن تحديات منظومة المعاشات تعود، بحسب رؤيته، إلى محدودية العوائد الاستثمارية لأموال التأمينات على مدار سنوات طويلة، موضحا أن العوائد الاستثمارية السابقة تراوحت بين 4% و6% فقط، رغم وجود أدوات استثمارية كانت تحقق معدلات عائد أعلى.