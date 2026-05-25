نقابة أصحاب المعاشات: تأخر صرف مستحقات 70 ألف مواطن ومطالب بالعودة للنظام القديم

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن عدداً كبيراً من أصحاب المعاشات ما زالوا لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم حتى الآن، مشيراً إلى أن إجمالي المستحقين يبلغ نحو 124 ألف مواطن، بينهم حوالي 70 ألف لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد.

وأوضح أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن صرف مستحقات أصحاب المعاشات ضرورة ملحة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الكثيرون.

النظام الحالي للصرف

وأضاف أن النظام الحالي للصرف لا يحقق الكفاءة المطلوبة، داعياً إلى إعادة النظر فيه والعودة إلى النظام القديم “اليدوي” بما يضمن سهولة حصول المستحقين على حقوقهم في الوقت المناسب.