بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

بعد صرف معاشات يونيو2026 اليوم، يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدين، موعد زيادة المعاشات رسمياً المنتظرة العام الجاري، حيث تم صرف معاشات يونيو اليوم بدون زيادات جديدة، حيث من المقرر اعتماد الزيادة الرسمية قريباً وبدء صرفها، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية.

صرف معاشات يونيو اليوم

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التضامن والبنوك، اليوم 24 مايو، صرف معاشات شهر يونيو2026 على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبكير موعد صرف معاشات يونيو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير السيولة المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين قبل بدء إجازة العيد، وذلك بدلًا من الموعد المعتاد مع مطلع الشهر.

ويستفيد من قرار تبكير الصرف نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف توفير السيولة النقدية مبكرًا لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

وبعد صرف معاشات يونيو بدون زيادات جديدة، ارتفعت عمليات البحث عن تفاصيل زيادة المعاشات2026، وموعد تطبيقها، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية تفصيلياً.

موعد زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم قواعد الزيادة الدورية للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات المالية والاكتوارية الخاصة بتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات السنوية

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.

نسبة زيادة المعاشات 2026

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن نسبة زيادة المعاشات 2026 عقب الانتهاء من الدراسات واعتمادها بشكل نهائي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

صرف 10 الاف جنيه من تسوية المعاش

كما بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأحد صرف مبلغ 10 آلاف جنيه من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكل المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 ألف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها و إنهاء صرف مستحقاتها النهائية.