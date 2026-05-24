قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف هتقبض إمتى.. تبكير صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر يونيو 2026 مبكرًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، في إطار التخفيف عن المواطنين وتوفير السيولة المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين قبل العيد، وفقا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

موعد صرف معاشات يونيو 2026

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك المختلفة

المحافظ الإلكترونية

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو معاناة.

 

إتاحة خدمة تحويل جهة صرف المعاش

في سياق متصل، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية تعديل أو تحويل جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات والمستحقين، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم.

وأوضحت الهيئة أن تعديل جهة الصرف يتم من خلال تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه، ليتم تحويل صرف المعاش إلى أي جهة من الجهات المعتمدة.

الجهات المتاحة لتحويل صرف المعاش

تشمل الجهات التي يمكن التحويل إليها:

مكاتب البريد عبر كارت ميزة أو الحساب الفضي للمعاشات

بنوك القرى

بنك ناصر الاجتماعي

البنوك التجارية من خلال كارت ميزة أو حسابات التوفير

الحسابات الجارية وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك

 

هدف الخدمة الجديدة

وأكدت الهيئة أن الهدف من إتاحة خدمة تحويل جهة الصرف هو تسهيل إجراءات الحصول على المعاشات، وتقليل الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة وراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، بما يحقق سرعة في الأداء وتنوعًا في وسائل الحصول على المستحقات.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

في الوقت نفسه، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب استمرار صرف الدعم النقدي للفئات المستحقة، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

صرف معاشات موعد صرف معاشات هيئة التأمينات الاجتماعية معاشات يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

أجهزة ThinkPad E-series

بأسعار معقولة ..لينوفو تطلق أجهزة ThinkPad E-series بميزات احترافية

فيات جريزلي موديل 2027

فيات جريزلي العائلية 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الكروس أوفر

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد