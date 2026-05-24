اعرف هتقبض إمتى.. تبكير صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر يونيو 2026 مبكرًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، في إطار التخفيف عن المواطنين وتوفير السيولة المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين قبل العيد، وفقا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

موعد صرف معاشات يونيو 2026

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك المختلفة

المحافظ الإلكترونية

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو معاناة.

إتاحة خدمة تحويل جهة صرف المعاش

في سياق متصل، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية تعديل أو تحويل جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات والمستحقين، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم.

وأوضحت الهيئة أن تعديل جهة الصرف يتم من خلال تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه، ليتم تحويل صرف المعاش إلى أي جهة من الجهات المعتمدة.

الجهات المتاحة لتحويل صرف المعاش

تشمل الجهات التي يمكن التحويل إليها:

مكاتب البريد عبر كارت ميزة أو الحساب الفضي للمعاشات

بنوك القرى

بنك ناصر الاجتماعي

البنوك التجارية من خلال كارت ميزة أو حسابات التوفير

الحسابات الجارية وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك

هدف الخدمة الجديدة

وأكدت الهيئة أن الهدف من إتاحة خدمة تحويل جهة الصرف هو تسهيل إجراءات الحصول على المعاشات، وتقليل الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة وراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، بما يحقق سرعة في الأداء وتنوعًا في وسائل الحصول على المستحقات.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

في الوقت نفسه، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب استمرار صرف الدعم النقدي للفئات المستحقة، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.