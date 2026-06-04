موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما نجح الفريقان في تخطي عقبة الدور نصف النهائي والوصول إلى المباراة الختامية للبطولة.

موعد المباراة ومكان إقامتها

من المقرر أن تقام المباراة النهائية بين المصري وإنبي مساء يوم الإثنين الموافق 8 يونيو الجاري، على أرضية استاد السويس الجديد. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في لقاء ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين الفريقين من أجل التتويج باللقب.

المصري يحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح

نجح المصري في بلوغ النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام فريق زد في الدور نصف النهائي. وكان زد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد المصري بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وابتسمت ركلات الحظ للفريق البورسعيدي الذي تفوق بنتيجة 6-5، ليؤكد أحقيته في التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة مشواره نحو التتويج بالبطولة.

إنبي يعبر وادي دجلة إلى النهائي

على الجانب الآخر، تمكن إنبي من حجز مقعده في النهائي بعد التفوق على وادي دجلة في مجموع مباراتي نصف النهائي. وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينجح الفريق البترولي في حسم لقاء العودة بهدف نظيف، ليضمن التأهل بنتيجة إجمالية 1-0.

ويأمل إنبي في استثمار الحالة الفنية الجيدة للفريق من أجل التتويج باللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

أون سبورت تنقل النهائي

ومن المنتظر أن تنقل قناة أون سبورت المباراة النهائية بشكل حصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين،