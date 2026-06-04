قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة الأحد القادم.. حسين الشحات يطلب 50 مليونا للتجديد مع الأهلي
إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات
بفارق 1320 جنيها.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بالأسواق؟
مشاهد مروعة.. فيديو رسمي يوثق آثار هجوم المسيرات الإيرانية على مطار الكويت
حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة.. الإفتاء توضح
كامل الاحترام والتقدير .. أسرة صبري نخنوخ تكشف موقفه من واقعة التعدي على محامٍ بالتجمع
موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة
الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك
حكم تقبيل يد الوالدين وكبار السن؟.. أمين الفتوى يجيب
كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط
8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما نجح الفريقان في تخطي عقبة الدور نصف النهائي والوصول إلى المباراة الختامية للبطولة.

موعد المباراة ومكان إقامتها

من المقرر أن تقام المباراة النهائية بين المصري وإنبي مساء يوم الإثنين الموافق 8 يونيو الجاري، على أرضية استاد السويس الجديد. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في لقاء ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين الفريقين من أجل التتويج باللقب.

المصري يحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح

نجح المصري في بلوغ النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام فريق زد في الدور نصف النهائي. وكان زد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد المصري بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وابتسمت ركلات الحظ للفريق البورسعيدي الذي تفوق بنتيجة 6-5، ليؤكد أحقيته في التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة مشواره نحو التتويج بالبطولة.

إنبي يعبر وادي دجلة إلى النهائي

على الجانب الآخر، تمكن إنبي من حجز مقعده في النهائي بعد التفوق على وادي دجلة في مجموع مباراتي نصف النهائي. وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينجح الفريق البترولي في حسم لقاء العودة بهدف نظيف، ليضمن التأهل بنتيجة إجمالية 1-0.

ويأمل إنبي في استثمار الحالة الفنية الجيدة للفريق من أجل التتويج باللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

أون سبورت تنقل النهائي

ومن المنتظر أن تنقل قناة أون سبورت المباراة النهائية بشكل حصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين، 

كأس عاصمة مصر انبي المصرى البورسعيدي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

ترشيحاتنا

منظمة دولية

منظمة دولية: حرب الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي بالركود

أرشيفية

إيران: قنوات التواصل مع واشنطن مفتوحة

أرشيفية

ندخن الحشيش لكي لا نموت.. جندي إسرائيلي يثير الجدل بمطالبته بالقنب الطبي للعلاج

بالصور

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد