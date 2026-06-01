المصري في مهمة التعويض أمام زد لحجز بطاقة نهائي كأس عاصمة مصر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى استاد السويس الجديد، الذي يستضيف مواجهة قوية تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وزد إف سي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس عاصمة مصر.

نتيجة الذهاب تمنح الأفضلية لزد

يدخل فريق زد اللقاء بأفضلية نسبية بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتأهل إلى المباراة النهائية. وقدم زد أداءً منظمًا في اللقاء الأول، مكّنه من الخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الحسم المرتقبة.

في المقابل، يسعى المصري البورسعيدي إلى استغلال خبراته الكبيرة في المباريات الإقصائية من أجل العودة في النتيجة وتعويض خسارة الذهاب، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

حسابات التأهل إلى النهائي

تبدو حسابات التأهل واضحة قبل انطلاق المباراة، حيث يحتاج المصري إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل حجز بطاقة العبور إلى النهائي بشكل مباشر.

أما إذا فاز المصري بهدف وحيد، فستتجه المواجهة إلى سيناريو إضافي وفقًا للوائح البطولة المعمول بها. بينما يكفي فريق زد التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل، كما أن الخسارة بفارق هدف واحد قد تكون كافية أيضًا للحفاظ على فرصه في الوصول إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية استاد السويس الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى النهائي.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، في ظل رغبة المصري في الهجوم وتعويض فارق الذهاب، مقابل اعتماد زد على التوازن الدفاعي واستغلال المساحات والمرتدات السريعة.

القناة الناقلة للمباراة

تُنقل أحداث المباراة عبر شبكة ON Sport، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الفنيين لمتابعة تفاصيل اللقاء وتحليل أبرز اللقطات الفنية قبل وبعد صافرة النهاية