مواعيد مباريات نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

تنطلق مساء اليوم الاثنين منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة، وسط ترقب جماهيري كبير لمباراتين تحملان الكثير من الإثارة والندية، حيث يلتقي المصري مع زد، بينما يواجه إنبي نظيره وادي دجلة، في صراع قوي من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو المباراة النهائية وحصد اللقب.

المصري يصطدم بزد على استاد السويس

يشهد استاد السويس الجديد مواجهة قوية تجمع بين زد اف سي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

ويدخل المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره المميز في البطولة، مستفيدًا من خبرات لاعبيه ورغبة الجهاز الفني في الوصول إلى النهائي، بينما يأمل زد في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق مفاجأة جديدة على حساب الفريق البورسعيدي.

إنبي يواجه وادي دجلة في افتتاح نصف النهائي

وفي الخامسة مساءً، يستضيف استاد بتروسبورت مباراة مرتقبة تجمع بين نادي انبي ونادي وادي دجلة ، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي.

ويسعى إنبي لاستغلال عاملي الأرض والخبرة لتحقيق الفوز ووضع قدم في المباراة النهائية، بينما يدخل وادي دجلة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد العروض الجيدة التي قدمها خلال مشواره في البطولة، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة العودة.

أون سبورت تنقل المواجهتين

وتتولى ON Sport نقل مباراتي نصف النهائي عبر شاشتها، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي لمتابعة أحداث المباراتين وتحليل أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية.

صراع قوي على بطاقة النهائي

وتحظى بطولة كأس عاصمة مصر بأهمية كبيرة لدى الأندية المشاركة، خاصة أنها تمثل فرصة للتتويج بلقب محلي مهم، إلى جانب منح اللاعبين فرصة لإثبات قدراتهم. ومن المنتظر أن تشهد مواجهتا الليلة منافسة قوية وحماسًا كبيرًا في ظل رغبة كل فريق في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي مبكرًا قبل لقاءات الإياب