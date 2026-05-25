الدواجن والبيض.. اتحاد المنتجين يزف أخبار سارة قبل عيد الأضحى

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق حالة من التراجع الملحوظ بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة في حجم الإنتاج وانخفاض معدلات الاستهلاك.

ومقارنة بنفس الوقت من العام الماضي بخصوص البيض تشهد انخفاضًا بنسبة 60%.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن الحية والبيض الطازج، هي سلعة لها طبيعة خاصة شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا وفق آليات العرض والطلب.

الدواجن

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وندى رضا، "شهدنا في الفترة الأخيرة مواسم يكون فيها سحب كبير جدًا من السوق، ومواسم أخرى يكون فيها السحب ضعيفًا، ونحن الآن في موسم يُعرف بموسم اللحوم، حيث تقوم معظم البيوت قبل عيد الأضحى بتجهيز اللحوم، فتقل معدلات استهلاك الدواجن والبيض بشكل طبيعي".

الدواجن

وقال: "من المهم الإشارة إلى أن الإنتاج هذا العام أعلى من العام الماضي بنحو 20%، ما أدى إلى وجود فائض واضح في المعروض".

ولفت إلى أنه قد تم فتح أبواب التصدير إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية في صورة بيض مائدة وكتاكيت ودواجن مجمدة ومصنعات، لكن مع ذلك لا يزال هناك تراجع في الاستهلاك، وهو أمر طبيعي ومؤقت، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أسبوع أو أسبوعين بعد العيد، حتى يعود الاستهلاك إلى معدلاته الطبيعية".

الدواجن

وتساءل الإعلامي محمود السعيد عن كرتونة البيض بسعر 70 جنيها، ليرد عليه نائب منتجي الدواجن بأن سعرها اليوم في المزرعة حوالي 75 جنيهًا، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 150 جنيهًا، أي أن هناك تراجعًا بأكثر من 50 إلى 60%، "لكن الناس تنسى سريعًا".

وواصل: "أما في الأسواق، فقد تزيد الأسعار بنحو 15 إلى 20 جنيهًا حسب المكان، سواء سوبر ماركت أو محل متخصص، لكن ليس صحيحًا أنها تصل إلى 120 أو 130 جنيهًا بشكل عام، هذا غير دقيق، وقد يكون هناك اختلافات محدودة حسب نقاط البيع، لكن المتوسط حاليًا أقل من ذلك".

وفي وقت سابق أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن الآن مستقرة، وأن هناك فائض في الدواجن بنسبة 200 مليون دجاجة.



وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مباحث التموين تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كميات كبيرة من الدواجن النافقة، والتي قيل إنها من محافظة الجيزة، أثار حالة من الجدل.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواجن النافقة يتم التخلص منها من خلال وحدات المخلفات، حيث تُستخدم في إنتاج البروتين السمكي، مؤكدًا أن هذه الدواجن لا تُطرح للمواطنين كما أُشيع، ولا يتم بيعها في الأسواق.

وأشار إلى أن لكل سلعة مدة صلاحية محددة، موضحا أن هياكل الدواجن لها صلاحية تصل إلى 3 أيام فقط، ولا يجوز تناولها بعد انتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أن بيع الدواجن الحية بهذه الطريقة العشوائية يتسبب في العديد من المشكلات، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتحمل أعباء كبيرة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق.

الدواجن آمنة بنسبة 100%

وأوضح أن الدواجن آمنة بنسبة 100% إذا تم تداولها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يستطيعون التفرقة بين الدواجن السليمة وغير الآمنة، ولذلك فهو يؤيد تداول الدواجن المجمدة لأنها أفضل وأكثر أمانًا من الدواجن الحية.

وكشف أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المجمدة، مطالبًا بتطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدواجن الحية حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن التداول العشوائي للدواجن الحية يتسبب في أضرار ومشكلات صحية.

وتابع: «نحن الدولة الوحيدة التي لا تزال تبيع الدواجن بهذه الطريقة العشوائية»، موضحًا أنه منذ عام 2009 لا يتم إصدار تراخيص لمحال بيع الدواجن الحية، مطالبًا بمنع بيعها بشكل نهائي.