25 % انخفاضًا في أسعار الدواجن والبيض قبل عيد الأضحى

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال هذه الفترة وتحديدا قبل عيد الأضحى انخفاضات ملحوظة، وصلت إلى 25%، وذلك لآن الكثير من المواطنين يهتم بشراء اللحوم الحمراء.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 20-25% خلال 4 أسابيع بسبب زيادة الإنتاج.

وأوضح الزيني خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على “mbc مصر”، أن البيض تراجع 60% عن العام الماضي ليصل إلى 75 جنيهاً في المزرعة وهذا السعر أقل من التكلفة.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج بنسبة 20-25% جاءت نتيجة لانتظام حلقات الجدود والأمهات واستقرار الأعلاف وسعر الصرف.

ولفت إلى أن “البيض كان وصل 155 جنيهاً السنة اللي فاتت، والنهاردة نازل تحت التكلفة، وبنفتح التصدير لامتصاص الفائض وضمان استمرار المنتج”.

وأكد أن البيت المصري يعتمد على الدواجن كبروتين أساسي، ونفخر باكتفائنا الذاتي وتصدير الفائض لدعم العملة الصعبة.

وشدّد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على ضرورة قيام هيئة السلع التموينية بتخزين الفائض محلياً بدلاً من الاستيراد، لاستخدامه في أوقات الأزمات.

وفي وقت سابق أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن الآن مستقرة، وأن هناك فائض في الدواجن بنسبة 200 مليون دجاجة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مباحث التموين تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كميات كبيرة من الدواجن النافقة، والتي قيل إنها من محافظة الجيزة، أثار حالة من الجدل.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواجن النافقة يتم التخلص منها من خلال وحدات المخلفات، حيث تُستخدم في إنتاج البروتين السمكي، مؤكدًا أن هذه الدواجن لا تُطرح للمواطنين كما أُشيع، ولا يتم بيعها في الأسواق.

وأشار إلى أن لكل سلعة مدة صلاحية محددة، موضحا أن هياكل الدواجن لها صلاحية تصل إلى 3 أيام فقط، ولا يجوز تناولها بعد انتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أن بيع الدواجن الحية بهذه الطريقة العشوائية يتسبب في العديد من المشكلات، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتحمل أعباء كبيرة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق.

الدواجن آمنة بنسبة 100%

وأوضح أن الدواجن آمنة بنسبة 100% إذا تم تداولها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يستطيعون التفرقة بين الدواجن السليمة وغير الآمنة، ولذلك فهو يؤيد تداول الدواجن المجمدة لأنها أفضل وأكثر أمانًا من الدواجن الحية.

وكشف أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المجمدة، مطالبًا بتطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدواجن الحية حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن التداول العشوائي للدواجن الحية يتسبب في أضرار ومشكلات صحية.

وتابع: «نحن الدولة الوحيدة التي لا تزال تبيع الدواجن بهذه الطريقة العشوائية»، موضحًا أنه منذ عام 2009 لا يتم إصدار تراخيص لمحال بيع الدواجن الحية، مطالبًا بمنع بيعها بشكل نهائي.