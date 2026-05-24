محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الأحد 24 مايو

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق والدواجن والبيض بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 24 مايو 2026، حالة من التباين في الأسعار، وسط استمرار حركة البيع والشراء داخل الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع زيادة اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي.

وتُعد الدواجن والبيض من أكثر السلع التي تحظى بإقبال واسع داخل أسواق الوادي الجديد، نظرًا لاعتماد الأسر عليها بشكل أساسي في الوجبات اليومية، فيما تؤثر عدة عوامل على حركة الأسعار، أبرزها تكاليف النقل والإنتاج والتغيرات المناخية واختلاف معدلات الطلب.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي في توافر المنتجات، مع استمرار ضخ كميات مناسبة من الدواجن والبيض بمختلف الأنواع، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين رغم التغيرات السعرية التي تشهدها بعض الأصناف.

وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد أحدث الأسعار الاسترشادية للحوم والدواجن والبيض داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ الحي 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر طبق الأوراك 100 جنيه، وكذلك طبق الدبابيس 100 جنيه، فيما سجل طبق البانيه 100 جنيه.

كما بلغ سعر طبق الأجنحة 50 جنيهًا، وسجل طبق الكبد والقوانص 50 جنيهًا، وسط إقبال ملحوظ على شراء الدواجن ومشتقاتها باعتبارها من البدائل الاقتصادية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 140 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 155 جنيهًا، بحسب الأسعار المتداولة داخل الأسواق.

وأشار عدد من المواطنين إلى أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، مؤكدين أن توافر السلع بشكل مستمر يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات الأسر داخل المحافظة.

