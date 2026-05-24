الإشراف العام
محافظات

قبل عيد الأضحى.. حملات مكثفة تضبط 101 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة داخل مطعم بالأقصر

شمس يونس

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم بمدينة الأقصر.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لحماية المواطنين والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 101 كيلو جرام من اللحوم المجهزة ومصنعات اللحوم والدواجن تبين تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس بما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما رصدت الحملة تدني مستوى النظافة العامة داخل أماكن تجهيز الطعام بالمطعم.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وشارك في الحملة مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفي حامد، مدير المديرية، والدكتورة وسام المرشدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة نرمين حسين، مدير إدارة الجلود والمخلفات الحيوانية وطبيب التفتيش بالمديرية.

كما شارك من هيئة سلامة الغذاء بالأقصر كل من الدكتورة جميلة حسن والدكتورة أماني عبد الناصر، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالأقصر، برئاسة العميد عبد الحميد فرحات، وبمشاركة العقيد محمود خليل والمقدم جابر السمان.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفات والتأكد من تقديم غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين.

