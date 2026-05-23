لقاء تشاورى بين الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر لتعزيز التنسيق وبناء القدرات

فى ضوء جهود المجلس القومى للمرأة لدعم قضايا المرأة وتعزيز آليات الحماية المجتمعية ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر ، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات اللقاء التشاورى الذى جمع بين فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وبمشاركة ممثلى الفرع بمحافظات أسوان والأقصر ، فضلاً عن عدد من الجمعيات الأهلية وممثل مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان ، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وبناء القدرات فى ملفات مناهضة العنف ضد المرأة.

التوجيهات التنفيذية

إستمرار دعم التنسيق بين الجهات الشريكة المعنية بحماية المرأة.

تعزيز برامج بناء القدرات للعاملين والمتعاملين مع حالات الشكاوى والعنف.

تطوير آليات الإحالة الآمنة وحماية البيانات وسرعة الإستجابة للحالات.

الأنشطة المنفذة

تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية والتدريبية حول آليات تلقى الشكاوى والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

عرض أهداف ومحاور اللقاء بواسطة السيدة أمل عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة لمكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بالقاهرة.

مناقشة آليات إدارة الحالة والتنسيق بين الجهات المختلفة، مع إستعراض مفهوم الإستجابة الآمنة وسرية البيانات.

تنفيذ نماذج محاكاة لمتلقى الشكاوى بمكاتب الشكاوى للفروع المختلفة.

عرض أولويات بناء القدرات والدعم النفسى من خلال محاضرة للدكتورة نهى مرسى رئيس الإدارة المركزية للفروع بالمجلس القومى للمرأة بالقاهرة.

نطاق المشاركة

شهد اللقاء مشاركة عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتى أسوان والأقصر، إلى جانب ممثلى الجهات المعنية بالخدمات والدعم المجتمعى.

الأهداف الإستراتيجية

تعزيز التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.

رفع كفاءة العاملين فى تلقى الشكاوى وإدارة الحالات.

دعم التوعية المجتمعية وحماية السيدات المعنفات.

وضع آليات فعالة للإحالة الآمنة وسرعة التدخل.

التوصيات

مناقشة وضع آلية قانونية أثناء تعديل قانون الأسرة تضمن تنفيذ الأحكام الخاصة بالسيدات المعنفات بمتابعة شرطية لضمان عدم التلاعب بحقوق المرأة.

تعزيز فرص التعاون المستقبلى وإطلاق حملات توعية وأنشطة مشتركة بين الجهات المشاركة.

إعداد خطة إستراتيجية وطنية شاملة لمناهضة العنف ضد المرأة وسرعة رفعها للمجلس القومى للمرأة.

يأتى تنظيم اللقاء فى إطار دعم جهود الدولة لتمكين المرأة وحمايتها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدنى لبناء منظومة متكاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يسهم فى تحقيق الإستقرار الأسرى والتنمية المجتمعية المستدامة.