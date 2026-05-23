مجلس جامعة أسوان يناقش جاهزية الكليات لاستكمال الامتحانات عقب العيد

عقد مجلس جامعة أسوان إجتماعه رقم (167) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وذلك بحضور الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة،واعضاء المجلس .



وفي مستهل الجلسة، تقدم جامعة أسوان بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما بعث المجلس بالتهنئة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع منتسبي جامعة أسوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح فقيد العلم الدكتور عزت خضر أستاذ الجيولوجيا، الذي رحل عن عالمنا أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقدم المجلس التهنئة للاستاذ خالد عسران بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتجديد تعيينه امنيا للجامعة لفترة مماثله.

كما شهد جامعة أسوان تكريم الطالبة سمر أحمد محمد عمران بالفرقة الرابعة بكلية الألسن، لفوزها بالمركز الثاني في مسابقة الخطابة باللغة الكورية على مستوى الجامعات المصرية، في إنجاز يعكس تميز طلاب جامعة أسوان وقدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن المجلس ناقش سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات للعام الجامعي2025-2026، وفقا لجدول كل كلية علي ان تستكمل اعمال الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك لتوفير كافة الإجراءات والتجهيزات الازمة لاداء الامتحانات في ظل ارتفاع درجة الحرارة باسوان ،وذلك بما يحقق مصلحة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس استعرض أيضًا عددًا من بروتوكولات التعاون المقترحة مع جهات ومؤسسات مختلفة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، إلى جانب تعزيز الشراكات التي تدعم توجه الجامعة نحو التطوير والانفتاح الأكاديمي.



وفي سياق متصل، استعرض مجلس الجامعة خطاب مؤسسة العلوم والتكنولوجيا العربية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مبادرة “أمل المستقبل”، الهادفة إلى دعم الطلبة الذين حُرموا من التعليم في الدول العربية المتضررة من الحروب والنزاعات.

وأوضح رئيس جامعة أسوان ،أن المبادرة أطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبارها إحدى المبادرات الإنسانية والتعليمية الرائدة التي تستهدف إعادة الأمل للطلاب المتضررين وتمكينهم من استكمال تعليمهم الجامعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بالدول العربية.



وأكدت المؤسسة أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص تعليمية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الدول المتأثرة بالنزاعات، في ظل ما خلفته الحروب من خسائر إنسانية كبيرة وحرمان العديد من الشباب من أبسط حقوقهم وفي مقدمتها حق التعليم.

كما أشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بالمبادرة الإنسانية، مؤكدًا أن جامعة أسوان تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حق التعليم وإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة أسوان تضع على رأس أولوياتها دعم التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والعمل الإنساني، انطلاقًا من دورها المجتمعي والإنساني تجاه القضايا العربية.

كما وافق المجلس علي منح عدد من الدرجات العلمية دبلوم ماجستير دكتوراه للباحثين والترقية لعدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.