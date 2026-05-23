الأقصر: نحر 50 عجلًا بلديًا بـ 3 مجازر وتوزيعها على الأكثر احتياجًا

تستعد جمعية الأورمان لتنفيذ واحدة من أكبر حملات نحر وتوزيع لحوم الأضاحي خلال أيام التشريق، وذلك داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر، ومجزر الدير بمركز اسنا، ومجزر ارمنت بحاجر ابو ضغار المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت إشراف طبي بيطري كامل يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية بقيادة الدكتور طارق محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المثمر والدائم بين محافظة الأقصر ومؤسسات العمل الأهلي، وعلى رأسها جمعية الأورمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتقديم المساعدة المستدامة التي تنعكس على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن عملية توزيع لحوم الـ 50 عجلًا بلديًا التي سيتم نحرها بمجازر وزراة الزراعة ستتم وفقًا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدى المديرية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر المستهدفة بالقرى والمراكز خلال أيام التشريق.

وأوضح جمعه، أن مبادرات النحر وتوزيع لحوم الأضاحي ليست مجرد عمل موسمي، بل هي أحد أوجه التكافل التي تُرسخ لقيم العدالة الاجتماعية، وتُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الأقصر.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية النحر سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة النحر التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدًا أنه تم تخصيص 50 الف كيلو لحوم مستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار شعبان ، إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالأقصر وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة و بالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية.

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .