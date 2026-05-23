مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة الأهرامات ومنطقة نزلة السمان للوقوف علي نسب تنفيذ التطوير في المنطقة.

ورافقه وزير السياحة والآثار شريف فتحي ومحافظ الجيزة وعدد من المسئولين.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محور عمرو بن العاص الذي يربط بين الدائري الشمالي والجنوبي بطول ٤.٨٥٠ بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه .

ورافقه وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي ومحافظ الجيزة وعدد من القيادات.

واستمع مدبولي لشرح حول المحور وربطه بين الدائري شمالا وجنوبا والذي يهدف لتقليل الكثافات المرورية في المنطقة .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المدرسة اليابانية بمحمع بولاق الدكرور التعليمي بمحافظة الجيزة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مدرسة الثانوية بنين بالمجمع نفسه ورافقه وزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين.

واجري مدبولي حوار مع الطلاب متسائلا عن المنصة الياباني وهل تواجههم اي مشكلات في البرمجة والاكواد اما لا؟.

ورد الطلاب أنهم تعلموا من المنصة البرمجة وأشياء أخري أكثر.

وجلس مدبولي بجوار احد الطلاب علي "ديسك" وناقشه في المنصة ومنهج المعاملات المالية والبورصة موجها كلامه لطالب قائلا:"عمرك سمعت عن البورصة" ليرد الطالب :" طبعا فيها شراء أسهم ومكسب"