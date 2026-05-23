الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه زار المدراس اليابانية في كفر طهرمس بمحافظة الجيزة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد محور عمرو بن العاص في الجيزة مشيرا الي انه سيتم افتتاحه قريبا وذلك لتقليل الكثافات المرورية في المحافظة موضحا أن المحور سوف يعمل بالتوازي مع عدد من محاور المحافظة مشيرا الي ان المحور تكلف مليارات الجنيهات.

وأشار الي انه زار مصنع للأدوية وتفقد التوسعات الجديدة في المصنع وذلك يعمل علي توطين صناعة الدواء المصرية وزيادة الصادرات الدوائية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه زار منطقة نزلة السمان لافتا أن الدولة تعمل علي رفع كفاءة وتطوير المنطقة مشيرا الي انه عقد لقاء مع أهالي المنطقة وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة لوضع خطة لتطوير لتحقيق هدف انها تصبح مدينة عالمية.