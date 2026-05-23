قبل مواجهة برينتفورد.. الظهور الأخير لمحمد صلاح في مران ليفربول

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورًا من الحصة التدريبية الأخيرة للفريق في مركز “أكسا” التدريبي، استعدادًا لمواجهة برينتفورد، ضمن الجولة الختامية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التدريبات الظهور الأخير للنجم المصر محمد صلاح بقميص ليفربول، قبل خوض مباراته الوداعية المنتظرة على ملعب “أنفيلد”، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لجماهير “الريدز”.

كما ظهر خلال المران الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون، الذي يستعد هو الآخر لتوديع جماهير ليفربول، في ظل الأجواء المؤثرة التي تحيط بالمباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم.

وأكد الموقع الرسمي للنادي أن محمد صلاح سيغادر ليفربول هذا الصيف بعد رحلة استمرت تسع سنوات، أصبح خلالها واحدًا من أبرز أساطير النادي، بعدما ترك بصمة كبيرة داخل الملعب وخارجه، بفضل أرقامه وإنجازاته وتأثيره الواسع مع الفريق.

ويستعد ليفربول لاختتام مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد، في مباراة ينتظر أن تشهد وداعًا استثنائيًا للنجم المصري أمام جماهير “أنفيلد”.