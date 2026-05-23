شبكة "النهار" تحذف حلقة "كلاب الشوارع" لبرنامج صبايا الخير احتواءً للأزمة

قررت إدارة شبكة قنوات "النهار" سحب الحلقات الأخيرة من برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد وقد تم حذفها من كافة منصاتها الرقمية وذلك في أعقاب حالة الجدل المتباين وردود الفعل الواسعة التي أثارتها حلقة "كلاب الشوارع".

بيان قناة النهار

وجاء هذا القرار رغبةً من القناة في تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الخلاف بين الأطراف المتنازعة، مؤكدة أن هدف الحلقة الأساسي كان فتح مساحة للحوار بين الجميع واستعراض الحلول والمقترحات الحكومية لمعالجة هذا الملف وليس إثارة الاشتباك، وتشكر شبكة تليفزيون النهار جمهورها الكريم.

ندم ريهام سعيد

من ناحية أخرى أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن ندمها الشديد بسبب عدم اعتذارها للفنان الراحل هاني شاكر بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية أزمة أغاني المهرجانات.

وقالت، خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير»، إنها كانت تعرف هاني شاكر قبل دخولها مجال الإعلام، لكنها شعرت بالحرج من مقابلته بعد وقوع الخلاف بينهما.

وأضافت أنها كانت تراه أحيانًا في أماكن مختلفة وتتمنى السلام عليه، إلا أن شعورها بالندم كان يمنعها من ذلك.

واختتمت حديثها برسالة اعتذار مؤثرة، مؤكدة أنها أخطأت في حقه، وأنه كان أكبر من أي هجوم تعرض له خلال حياته.