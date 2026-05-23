قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان
بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة
الإفتاء: يجب على المضحى ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا
قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي
خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. فرحة محمد رمضان وصدمة سعد

فيلم أسد
فيلم أسد
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائية منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “أسد“ و”الكلام على إيه"، و«برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس، الجمعة.

أسد 

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر.

وحقق فيلم أسد 4.009.980 جنيه، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلى قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب.

الكلام على إيه 

وحقق فيلم الكلام على إيه، بطولة أحمد حاتم، إيرادات وصلت إلى 3.201.974 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، وآية سماحة، ودنيا سامي، وانتصار، وسيد رجب، وخالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

برشامة

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلى 604.356 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست

حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 21.637 جنيه، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

سفاح التجمع

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينما مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 18.848 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 626 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم أسد فيلم برشامة فيلم سفاح التجمع فيلم إيجي بست فيلم فاميلي بيزنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

فيلم أسد

إيرادات الأفلام.. فرحة محمد رمضان وصدمة سعد

نورهان

الفنانة نورهان تكشف عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل للاختراق

محمد عساف

كرهت كل شيء حتى الفن.. محمد عساف يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد